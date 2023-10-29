Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН».

Специалист отметил, что хочет посмотреть на игроков ротации, а голкипер Антон Шунин, который пропустил несколько матчей из-за травмы, точно начнёт матч с первых минут.

«Я люблю Кубок, это специфический турнир. Мы играем в группе 6 игр, это всегда приятно», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что заключительный матч группового этапа состоится в четверг, 2 ноября. Начало - в 20:45 по московскому времени.