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Кубок России

Испанский тренер «Родины» оценил первую победу у руля клуба

20 Октября 2023 • 13:58 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Родина Москва

Испанский рулевой «Родины» Франк Артига прокомментировал волевую победу своей команды в Кубке России. Напомним, в минувший четверг в Пути регионов москвичи обыграли тульский «Арсенал» (2:1), уступая по ходу встречи.

«В Туле не так просто было выиграть. Кубок — это каждая игра, как финал, поэтому результат мне нравится. Это моя первая победа с командой, что очень важно. Теперь надо поверить в себя и улучшать игру. Этот успех мы заслужили», - говорит Артига телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, во второй декаде октября на тренерском мостике «Родины» произошли перестановки – Дмитрия Парфёнова сменил Артига, ранее работавший с дублем «Родины», выступающим во Второй лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Франк Артига
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