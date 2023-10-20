Испанский тренер «Родины» оценил первую победу у руля клуба

Испанский рулевой «Родины» Франк Артига прокомментировал волевую победу своей команды в Кубке России. Напомним, в минувший четверг в Пути регионов москвичи обыграли тульский «Арсенал» (2:1), уступая по ходу встречи.

«В Туле не так просто было выиграть. Кубок — это каждая игра, как финал, поэтому результат мне нравится. Это моя первая победа с командой, что очень важно. Теперь надо поверить в себя и улучшать игру. Этот успех мы заслужили», - говорит Артига телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, во второй декаде октября на тренерском мостике «Родины» произошли перестановки – Дмитрия Парфёнова сменил Артига, ранее работавший с дублем «Родины», выступающим во Второй лиге.