Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Прошла жеребьевка стадии 1/8 финала Пути регионов Кубка России нынешнего сезона. По ее итогам сформировались такие пары:

«Родина» (Москва) - «Черноморец» (Новороссийск)

«Химки» (Химки) - «Динамо» (Владивосток)

«Акрон» (Тольятти) - «Волгарь» (Астрахань)

«Форте» (Таганрог) - «СКА-Хабаровск»

Поединки между командами состоятся с 31 октября по 2 ноября.

Напомним, что действующим обладателем кубка России является московский ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова в финальном поединке отпраздновали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти.