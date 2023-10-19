В «Акроне» поделились оптимистичной целью на Кубок России

В тольяттинском «Акроне» после победы над «Шинником» в пятом раунде Пути регионов заявили, что хотели бы как минимум повторить прошлогодний результат в Кубке России.

«Уровень команды в этом сезоне стал выше? Считаем, да. Какая задача у команды на Кубок России? Хотим идти поступательно. Понятно, хочется сыграть с командами РПЛ весной и постараться как минимум повторить прошлогодний результат», - говорит «Матч ТВ» Алексей Власов, генеральный директор футбольного клуба.

Напомним, вечером четверга «Акрон» в Жигулёвске разгромил «Шинник» - 3:0. Теперь команда сыграет в шестом раунде Пути регионов, вместе с «Акроном» в него попали ещё семь. клубов.