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Гендир тульского «Арсенала»: «Мне нечего предъявить своим футболистам»

19 Октября 2023 • 22:41 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Родина Москва

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов отреагировал на поражение туляков в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России. Напомним, в нём «Арсенал» дома уступил столичной «Родине» - 1:2.

«Ребята бились на встречных курсах, хотя погода немного осложняла игру командам. Наша команда продемонстрировала полную самоотдачу, старались, жаль, не всё получилось. Никаких претензий к ребятам предъявить не могу. Игра была равной, победила «Родина», - говорит Зотов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках Мелбет-Первой лиги «Арсенал» сейчас идёт на 10-м месте с 19 баллами, позади – 14 прошедших туров. «Родина» чуть ниже – на 12-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зотов Арсенал Тула
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