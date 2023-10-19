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Кубок России

Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Кубка России

19 Октября 2023 • 21:19 Комментировать

Сегодня, 19 октября, завершилась стадия 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Таким образом, стали известны все восемь участников, выступят в 1/8 финала.

  • Участники 1/8 финала Пути регионов Кубка России:

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск);
«Динамо» (Владивосток);
«Волгарь» (Астрахань);
«Форте» (Таганрог);
«Химки» (Московская область);
«Черноморец» (Новороссийск);
«Акрон» (Тольятти);
«Родина» (Москва)

Жеребьёвка состоится в ближайшее время. Четыре победителя в 1/4 финала встретятся с командами Российской премьер-лиги, которые заняли третьи места в своих группах Пути РПЛ. 

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Волгарь Химки Черноморец Новороссийск СКА-Хабаровск Родина Москва Акрон Форте Динамо Владивосток
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