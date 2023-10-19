Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 19 октября, завершилась стадия 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Таким образом, стали известны все восемь участников, выступят в 1/8 финала.

Участники 1/8 финала Пути регионов Кубка России:

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск);

«Динамо» (Владивосток);

«Волгарь» (Астрахань);

«Форте» (Таганрог);

«Химки» (Московская область);

«Черноморец» (Новороссийск);

«Акрон» (Тольятти);

«Родина» (Москва)

Жеребьёвка состоится в ближайшее время. Четыре победителя в 1/4 финала встретятся с командами Российской премьер-лиги, которые заняли третьи места в своих группах Пути РПЛ.