«Арсенал» выбыл из Кубка, уступив «Родине»

В матче кубкового Пути регионов «Арсенал» принимал «Родину». В начале встречи прессинг голкипера гостей привел к первому голу, Дмитрий Барков пробил по пустым воротам - 1:0. У соперника лучший момент в первом тайме имел Митча Кризан, после его удара головой метров с пяти вратарь поймал мяч на ленточке.

Сразу после перерыва Максим Турищев получил мяч на ход и ударом с линии штрафной сравнял счет. В середине тайма уже Амур Калмыков выбежал один на один с голкипером и метко пробил в дальний угол - 1:2.

«Родина» идет дальше. Жеребьевка следующего раунда состоится в пятницу.