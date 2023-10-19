«Арсенал» выбыл из Кубка, уступив «Родине»

В матче кубкового Пути регионов «Арсенал» принимал «Родину». В начале встречи прессинг голкипера гостей привел к первому голу, Дмитрий Барков пробил по пустым воротам - 1:0. У соперника лучший момент в первом тайме имел Митча Кризан, после его удара головой метров с пяти вратарь поймал мяч на ленточке.
Сразу после перерыва Максим Турищев получил мяч на ход и ударом с линии штрафной сравнял счет. В середине тайма уже Амур Калмыков выбежал один на один с голкипером и метко пробил в дальний угол - 1:2.
«Родина» идет дальше. Жеребьевка следующего раунда состоится в пятницу.
Протокол игры
|(1:0) Барков Дмитрий13'
|53'Турищев Максим (1:1)
|71'Калмыков Амур (1:2)
Левашов Михаил•Быковский Илья•Померко Алексей•Денисов Александр•Суханов Артём•Ндука Ифеани Давид•Халназаров Рустам62' (Файзуллин Дэнис (62') •Яковлев Максим 63'76' (Гребенщиков Александр (76') •Хабибов Ансор62' (Туре Момо (62') •Пантелеев Владислав•Барков Дмитрий
Городовой Алексей•Клещенко Александр•Безчаснюк Александр•Кризан Митча•Фищенко Руслан•Камышев Илья•Дмитриев Олег•Гордюшенко Астемир•Насыров Исламжан•Калмыков Амур•Турищев Максим
19 октября. Стадион "Арсенал (Тула)".
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