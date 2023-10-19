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«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче

19 Октября 2023 • 18:29 Комментировать
Акрон
3:0
Шинник
окончен

В предпоследнем в этом году матче кубкового Пути регионов «Акрон» принимал «Шинник». Уже на девятой минуте хозяева здорово разыграли мяч до верного, и Артём Погосов метров с 15 открыл счет. Абу-Саид Эльдарушев перебрасывал вратаря, но тот успел выручить. Кирилл Данилин обыгрался с партнером и с линии штрафной проверил голкипера, тот на месте. Игорь Андреев сам себе создал момент, но в решающий момент пробил рядом со штангой. Вратарь гостей допустил ошибку, выпусти мяч из рук и сфолил на Эльдарушеве - пенальти. Пострадавший подошел к мячу и развел мяч и голкипера по углам. Точку поставил Андрес Понсе, который после ввода мяча из-за боковой оказался один на один с голкипером - 3:0. «Акрон» идет дальше.

Протокол игры  
Акрон3:0Шинник
(1:0) Погосов Артём9'  
(2:0) Эльдарушев Абу-Саид56'  
(3:0) Понсе Андрес83'  
Сангаре ДэвидБокоев МаратДанилкин ЕгорКонюхов Вадим  39' 63' (Анджелкович Неманья ( 63') Азаров ВладимирЧудин ИванДанилин Кирилл 73' (Песегов Евгений ( 73') Килин АнтонПогосов Артём 73' (Галкин Владислав ( 73') Савичев Константин  74'Эльдарушев Абу-Саид 73' (Понсе Андрес ( 73')
Запасные: Апеков РусланХоджаниязов ДжамалдинГусев АлексейДимоски БоянВолков СергейХубаев Давид
Вамбольт ДенисГузь ДмитрийСемёнов Андрей Игоревич 46' (Андреев Игорь ( 46') Валиахметов ЭдуардГащенков Михаил 60' (Алейников Василий ( 60') Малыхин Дмитрий 60' (Малахов Артём ( 60') Соколов ИгорьСтавпец АлександрСухомлинов ДанилаЗинков ВячеславНизамутдинов Эльдар 46' (Шадринцев Дмитрий ( 46')
Запасные: Котин НикитаРубцов ИльяСамойлов ДенисСамсонов Артём СергеевичДовбня Александр
19 октября. Стадион "Кристалл" (Сызрань).

 

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