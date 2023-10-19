«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче

В предпоследнем в этом году матче кубкового Пути регионов «Акрон» принимал «Шинник». Уже на девятой минуте хозяева здорово разыграли мяч до верного, и Артём Погосов метров с 15 открыл счет. Абу-Саид Эльдарушев перебрасывал вратаря, но тот успел выручить. Кирилл Данилин обыгрался с партнером и с линии штрафной проверил голкипера, тот на месте. Игорь Андреев сам себе создал момент, но в решающий момент пробил рядом со штангой. Вратарь гостей допустил ошибку, выпусти мяч из рук и сфолил на Эльдарушеве - пенальти. Пострадавший подошел к мячу и развел мяч и голкипера по углам. Точку поставил Андрес Понсе, который после ввода мяча из-за боковой оказался один на один с голкипером - 3:0. «Акрон» идет дальше.