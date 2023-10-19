«Акрон» разгромил «Шинник» в кубковом матче

В предпоследнем в этом году матче кубкового Пути регионов «Акрон» принимал «Шинник». Уже на девятой минуте хозяева здорово разыграли мяч до верного, и Артём Погосов метров с 15 открыл счет. Абу-Саид Эльдарушев перебрасывал вратаря, но тот успел выручить. Кирилл Данилин обыгрался с партнером и с линии штрафной проверил голкипера, тот на месте. Игорь Андреев сам себе создал момент, но в решающий момент пробил рядом со штангой. Вратарь гостей допустил ошибку, выпусти мяч из рук и сфолил на Эльдарушеве - пенальти. Пострадавший подошел к мячу и развел мяч и голкипера по углам. Точку поставил Андрес Понсе, который после ввода мяча из-за боковой оказался один на один с голкипером - 3:0. «Акрон» идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Погосов Артём9'
|(2:0) Эльдарушев Абу-Саид56'
|(3:0) Понсе Андрес83'
Сангаре Дэвид•Бокоев Марат•Данилкин Егор•Конюхов Вадим 39'63' (Анджелкович Неманья (63') •Азаров Владимир•Чудин Иван•Данилин Кирилл73' (Песегов Евгений (73') •Килин Антон•Погосов Артём73' (Галкин Владислав (73') •Савичев Константин• 74'Эльдарушев Абу-Саид73' (Понсе Андрес (73')
Вамбольт Денис•Гузь Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич46' (Андреев Игорь (46') •Валиахметов Эдуард•Гащенков Михаил60' (Алейников Василий (60') •Малыхин Дмитрий60' (Малахов Артём (60') •Соколов Игорь•Ставпец Александр•Сухомлинов Данила•Зинков Вячеслав•Низамутдинов Эльдар46' (Шадринцев Дмитрий (46')
19 октября. Стадион "Кристалл" (Сызрань).
Бан пользователя