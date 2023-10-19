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Кубок России

Президент «Ростова» назвал цели клуба в Кубке России

19 Октября 2023 • 17:25 Комментировать
Ростов
...
Урал
02.11 20:45

Президент «Ростова» Арташес Аратюнянц высказался о целях клуба в рамках Кубка России.

«Хочется пройти в весеннюю часть по Пути РПЛ. Тогда уже зимой сможем сказать: хотим дойти до финала. Не знаю ни одну команду, которая не хочет выиграть в финале. Формулировка «выиграть Кубок» психологически давит на молодых футболистов», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Также Аратюнянц отметил, что состав на матчи Кубка формируется от обстоятельств, рассказав, что премиальные за матчи Кубка важны для многих клубов РПЛ.

Напомним, что «Ростов» находится на третьем месте после пяти туров группового этапа с восьмью очками. В решающем матче за выход в плей-офф Пути РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют дома с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Арташес Арутюнянц
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