Пименов: «У «Акрона» есть психологическое преимущество над «Шинником»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 1/16 Кубка России, в котором встретятся «Акрон» и «Шинник».

По мнению эксперта, команда из Тольятти имеет психологическое преимущество над своим соперником и является фаворитом предстоящей встречи.

«Ярославцам нужно выкарабкиваться из ситуации, в которую они попали, забравшись высоко в таблице Мелбет-Первой лиги. Теперь к ним относятся как к претенденту, поэтому «Акрон» — фаворит», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Акрон» — «Шинник» состоится сегодня, 19 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.