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Нетфуллин: «Мы знали, как будет действовать «Уфа»

19 Октября 2023 • 09:19 Комментировать
Химки
1:0
Уфа

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 Кубка России.

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Хетаг Хосонов на 41-й минуте.

«Мы знали, как будет действовать «Уфа», соответственно, настраивались на тяжёлый бой. Хорошо, что выиграли в такой игре», — цитирует Нетфуллина «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-чёрные» проведут 22 октября против «КАМАЗА». Начало — в 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Уфа Равиль Нетфуллин
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