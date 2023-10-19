Нетфуллин: «Мы знали, как будет действовать «Уфа»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 Кубка России.

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Хетаг Хосонов на 41-й минуте.

«Мы знали, как будет действовать «Уфа», соответственно, настраивались на тяжёлый бой. Хорошо, что выиграли в такой игре», — цитирует Нетфуллина «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Свой следующий матч «красно-чёрные» проведут 22 октября против «КАМАЗА». Начало — в 16:00 по московскому времени.