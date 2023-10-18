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Талалаев - о победе над «Уфой»: Думаю, болельщикам не понравилась игра

18 Октября 2023 • 23:10 Комментировать
Химки
1:0
Уфа

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Специалист считает, что игра не понравилась болельщикам, но, по его мнению, в этом есть заслуга уфимской команды.

«Они заставили играть нас в вязкий футбол. Мало индивидуальных действий», - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч «красно-черные» забили с 11- метровой отметки в конце первого тайма. 

Соперник подмосковного клуба по следующему раунду ещё не определён, впереди состоится жеребьёвка. «Уфа» же прекратила борьбу в турнире. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Уфа
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