Защитник «Химок» Терехов: Наша цель — победа в Кубке России

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о победе над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Экс-игрок сборной России отметил, что на первом месте в национальном Кубке стоит результат, хотя качество игры было не самое лучшее, но он рад, что команда прошла в следующий раунд.

«Цель в Кубке России? Победа в турнире. Зачем иначе выступать здесь», - приводит слова Терехова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что следующий соперник подмосковного клуба определится по итогам жеребьёвки.

«Химки» выступают в Первой лиге и после 14 туров занимают третье место в турнирной таблице.