Полузащитник «Уфы» Голубев высказался о поражении от «Химок» в матче Кубка России

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев высказался о поражении от подмосковных «Химок» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Игрок отметил, что всегда обидно проигрывать вот так, ведь соперник был ненамного сильнее, а его команде просто не повезло.

«Главный тренер сказал спасибо команде. У нас стоит задача выйти в Первую лигу. Все видели, что «Уфа» ничем не хуже «Химок», несмотря на разницу в дивизионах», - приводит слова Голубева «Матч ТВ».

Напомним, что единственный гол на счету Хетага Хосонова, который реализовал 11-метровый удар в конце первого тайма.