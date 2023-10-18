«Форте» выбил из Кубка «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Форте» бились за право остаться в кубковом Пути регионов сезона 23/24. До 40-й минуты не поле был осторожный футбол без явных моментов. Константин Морозов после подачи со штрафного едва не открыл счет, но головой пробил в перекладину. Он же вскоре допустил грубую ошибку на своей половине, и Максим Руднев, промчавшись к воротам, поразил ближний угол ворот - 0:1. И после перерыва у команды из Таганрога сработала контратака, только на сей раз Руднев вывел на голевой удар Муслима Шихбабаева.

2:0, представитель Второй лиги идет дальше.