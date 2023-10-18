«Форте» выбил из Кубка «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Форте» бились за право остаться в кубковом Пути регионов сезона 23/24. До 40-й минуты не поле был осторожный футбол без явных моментов. Константин Морозов после подачи со штрафного едва не открыл счет, но головой пробил в перекладину. Он же вскоре допустил грубую ошибку на своей половине, и Максим Руднев, промчавшись к воротам, поразил ближний угол ворот - 0:1. И после перерыва у команды из Таганрога сработала контратака, только на сей раз Руднев вывел на голевой удар Муслима Шихбабаева.
2:0, представитель Второй лиги идет дальше.
Протокол игры
|44'Руднев Максим (0:1)
|74'Шихбабаев Муслим (0:2)
Ещенко Сергей•Марухин Владимир77' (Котов Павел (77') •Морозов Константин•Сагуткин Даниил•Кахидзе Александр•Талалай Денис•Емельянов Данила•Шарифуллин Линар•Агалаков Владислав77' (Джамилов Султан (77') •Галиулин Вагиз77' (Петров Максим Вячеславович (77') •Першин Матвей
Запасные: Шоркин Максим•Зириков Николай
18 октября. Стадион "Нефтехимик" (Нижнекамск).
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