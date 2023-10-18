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«Форте» выбил из Кубка «Нефтехимик»

18 Октября 2023 • 18:54 Комментировать
Нефтехимик
0:2
Форте

«Нефтехимик» и «Форте» бились за право остаться в кубковом Пути регионов сезона 23/24. До 40-й минуты не поле был осторожный футбол без явных моментов. Константин Морозов после подачи со штрафного едва не открыл счет, но головой пробил в перекладину. Он же вскоре допустил грубую ошибку на своей половине, и Максим Руднев, промчавшись к воротам, поразил ближний угол ворот - 0:1. И после перерыва у команды из Таганрога сработала контратака, только на сей раз Руднев вывел на голевой удар Муслима Шихбабаева.

2:0, представитель Второй лиги идет дальше.

Протокол игры  
Нефтехимик0:2Форте
  44'Руднев Максим (0:1)
  74'Шихбабаев Муслим (0:2)
Ещенко СергейМарухин Владимир 77' (Котов Павел ( 77') Морозов КонстантинСагуткин ДаниилКахидзе АлександрТалалай ДенисЕмельянов ДанилаШарифуллин ЛинарАгалаков Владислав 77' (Джамилов Султан ( 77') Галиулин Вагиз 77' (Петров Максим Вячеславович ( 77') Першин Матвей
Запасные: Шоркин МаксимЗириков Николай
Москаленко НиколайКосицин СергейНиколаев ТимурМуслуев Идрис  37'Муромский НикитаШведюк ИльяВолодкин ПётрМашезов РатмирКолмаков Максим 69' (Могилев Егор ( 69') Шихбабаев МуслимРуднев Максим
Запасные: Мицаев РасулТоцкий ЕгорЧистяков НикитаПанченко Александр
18 октября. Стадион "Нефтехимик" (Нижнекамск).

 

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Нефтехимик Форте
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