«Волгарь» заслуженно переиграл «Енисей», забив победный гол в конце

В среду завершился очередной кубковый матч в Пути регионов. Противостояние «Волгаря» и «Енисея» получилось упорным, а его судьба была решена в концовке. Данил Полубояринов на первых минутах оказался один на один перед вратарем, и тот успел выбить мяч. Лучший момент первого тайма был у Ивана Хомухи, который подобрал вынесенный из штрафной мяч и здорово пробил - парировано. Кирилл Косарев мог открывать счет сразу после перерыва после подачи с левого фланга, но удар головой получился неточным по высоте. Дмитрий Лесников вывалился на ворота и пробил в голкипера. Кирилл Фольмер со штрафного целился в правую девятку - штанга. Еще один стандарт в его исполнении, и мяч рикошетом от игрока в стенке оказался в сетке - 1:0.

«Волгарь» заслуженно прошел дальше.