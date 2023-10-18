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«Волгарь» заслуженно переиграл «Енисей», забив победный гол в конце

18 Октября 2023 • 17:54 Комментировать
Волгарь
1:0
Енисей
окончен

В среду завершился очередной кубковый матч в Пути регионов. Противостояние «Волгаря» и «Енисея» получилось упорным, а его судьба была решена в концовке. Данил Полубояринов на первых минутах оказался один на один перед вратарем, и тот успел выбить мяч. Лучший момент первого тайма был у Ивана Хомухи, который подобрал вынесенный из штрафной мяч и здорово пробил - парировано. Кирилл Косарев мог открывать счет сразу после перерыва после подачи с левого фланга, но удар головой получился неточным по высоте. Дмитрий Лесников вывалился на ворота и пробил в голкипера. Кирилл Фольмер со штрафного целился в правую девятку - штанга. Еще один стандарт в его исполнении, и мяч рикошетом от игрока в стенке оказался в сетке - 1:0.

«Волгарь» заслуженно прошел дальше.

Протокол игры  
Волгарь1:0Енисей
(1:0) Фольмер Кирилл83'  
Смирнов ОлегПрошкин ЕгорХомуха ИванАнисимов Анатолий  12'Шляков Евгений 46' (Лесников Дмитрий ( 46') Полубояринов ДанилФольмер КириллШайхтдинов ДамирУшатов Кирилл 46' (Зуев Илья Вячеславович ( 46') Косарев Кирилл  34' 61' (Гилязетдинов Артур ( 61') Жамалетдинов Тимур 46' (Смирнов Дмитрий II ( 46')
Запасные: Рыбиков НиколайПушкарёв ДенисМаляров НикитаШакуро Павел
Ярусов ДаниилБардыбахин ВячеславФеррейра ХерманУжгин МатвейМарков Николай 46' (Масловский Александр ( 46') Раздорских НикитаНемченко Анатолий 89' (Федоренко Денис ( 89') Капустянский ДанилКанаплин АлександрЛогуа Ираклий 76' (Польшиков Данила ( 76') Окладников Андрей 63' (Савельев Максим ( 63')
Запасные: Ребров ДмитрийОганичев ДаниилАкимов Артём
18 октября. Стадион "Центральный городской стадион".

 

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Волгарь Енисей
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