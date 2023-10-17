Игрок «Амкара» сломал ногу в матче против «СКА-Хабаровск»

Полузащитник пермского «Амкара» Даниил Зуев получил перелом стопы в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России против клуба «СКА-Хабаровск». Напомним, пермяки гостили у «армейцев» сегодня и проиграли – 0:2.

На 50-й минуте матча Юрий Бавин грубо сыграл против Зуева в центре поля. Арбитр не стал показывать Бавину жёлтую карточку, а обошёлся устным предупреждением игроку СКА. Амкаровец продолжил лежать на поле и покинул его только при помощи медицинской бригады своего клуба.

«При столкновении с соперником Даниил получил травму стопы, игру продолжить не смог и был заменён по медицинским показаниям. Рентген подтвердил перелом плюсневых костей. Определим объём оперативного лечения, когда вернёмся в Пермь», - сказал главврач «Амкара» Владимир Елышев посредством пресс-службы «красно-чёрных».

Напомним, что онлайн-репортажи всех матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России проводит наш портал. Завтра, в 12:00 по московскому времени стартует текстовая трансляция очередной игры этой стадии между владивостокским «Динамо» и «Ротором» из Волгограда.