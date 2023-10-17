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Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» в кубковом матче против «Локомотива»

17 Октября 2023 • 19:25 Комментировать

Главный арбитр матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» Артём Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота донской команды на шестой минуте, об этом сообщает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС).

Отмечается, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой защитника «Ростова» Ильи Кирша является ненаказуемым, так как рука находилась в естественном положении, и у игрока не было возможности убрать её.

«По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде. VAR ошибочно установил, что у него нет критериев для вмешательства связанного с протоколом VAR», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Стоит отметить, что Антон Миранчук не смог реализовать пенальти. 

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Локомотив Москва Ростов ЭСК РФС
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