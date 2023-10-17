Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​«СКА-Хабаровск» идёт дальше в Кубке России после победы над «Амкаром»

17 Октября 2023 • 14:27 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Амкар Пермь

Во вторник проходил первый матч пятого раунда Кубка России в Пути регионов. «СКА-Хабаровск» обыграл на своём поле пермский «Амкар» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал Саид Алиев, который забил по голу в каждом из таймов.

Остальные матчи пятого раунда в Пути регионов пройдут в среду и четверг.

Стоит напомнить, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром клуба «СКА-Хабаровск».

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:0Амкар Пермь
(1:0) Алиев Саид19'  
(2:0) Алиев Саид69'  
Сугробов ВладимирБыков Артём ГеннадьевичРукас ТомасСосранов РустамСтародуб ДмитрийБавин ЮрийШипунов Тимофей 89' (Кравцов Захар ( 89') Алиев Саид  69' 74' (Чавара Марко ( 74') Бегун ДмитрийЯо Жан Шарль  41' 46' (Корнюшин Даниил ( 46') Кутовой Максим
Запасные: Покидышев НиколайСавинов АндрейГонгапшев АльбекНикифоров ВладиславЦаллагов ДзамболатИмамов ИсламПетров Илья
Хамхоев ХазбулатДёмин ВячеславМаксим ИгнатьевКайков ДенисМорозов Константин 62' (Раджабов Алекс ( 62') Бурыкин Кирилл  52' 62' (Фурман Кирилл ( 62') Мартусевич МаксимЗахаров Илья Игоревич 70' (Муталиев Аслан ( 70') Зуев Даниил 53' (Пьянченко Василий ( 53') Подбельцев АлександрТюкалов Евгений 68' (Матюшенко Иван ( 68')
Запасные: Доля АлексейМорозов Семён
17 октября. Стадион "им. Ленина" (Хабаровск).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Амкар СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Амкар Пермь Амкар Пермь
2
0
1.77 3.45 4.90
Видео
18.10.23 в 12:00
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
Ротор Ротор
2.25 3.20 3.25
Видео
18.10.23 в 16:00
Волгарь Волгарь
Енисей Енисей
2.34 3.05 3.25
Видео
18.10.23 в 17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Форте Форте
1.57 3.80 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
14:27 · Кубок России
​«СКА-Хабаровск» идёт дальше в Кубке России после победы над «Амкаром»
11:30 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» - «Амкар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16 Октября
16:20 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» сыграет против «Амкара» в кубковом матче
15 Октября
18:48 · Кубок России
ЦСКА обыграл «Зенит» в финале женского Кубка России
12 Октября
17:28 · Кубок России
Рахимов оценил вылет «Рубина» из Кубка России с двух сторон
12:31 · Кубок России
Рыжиков стал тренером «Химок» официально
11 Октября
14:35 · Кубок России
​КДК РФС дисквалифицировал Сивакова
06 Октября
09:09 · Россия. Премьер-лига
Градиленко грубо оскорбил тренера «Спартака» Абаскаля 3
05 Октября
20:46 · Кубок России
​Виталий Дьяков: «Динамо» победило заслуженно, «Спартак» выглядел удручающе»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Победа над «Спартаком» прибавит нам уверенности в собственных силах»
12:42 · Кубок России
Личка рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» было намного сильнее «Спартака»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»
07:48 · Кубок России
Фомин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»
01:15 · Кубок России
​Джон Кордоба: «Проделали хорошую работу»
Все новости