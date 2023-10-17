​«СКА-Хабаровск» идёт дальше в Кубке России после победы над «Амкаром»

Во вторник проходил первый матч пятого раунда Кубка России в Пути регионов. «СКА-Хабаровск» обыграл на своём поле пермский «Амкар» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал Саид Алиев, который забил по голу в каждом из таймов.
Остальные матчи пятого раунда в Пути регионов пройдут в среду и четверг.
Стоит напомнить, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром клуба «СКА-Хабаровск».
Протокол игры
|(1:0) Алиев Саид19'
|(2:0) Алиев Саид69'
Сугробов Владимир•Быков Артём Геннадьевич•Рукас Томас•Сосранов Рустам•Стародуб Дмитрий•Бавин Юрий•Шипунов Тимофей89' (Кравцов Захар (89') •Алиев Саид 69'74' (Чавара Марко (74') •Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль 41'46' (Корнюшин Даниил (46') •Кутовой Максим
Хамхоев Хазбулат•Дёмин Вячеслав•Максим Игнатьев•Кайков Денис•Морозов Константин62' (Раджабов Алекс (62') •Бурыкин Кирилл 52'62' (Фурман Кирилл (62') •Мартусевич Максим•Захаров Илья Игоревич70' (Муталиев Аслан (70') •Зуев Даниил53' (Пьянченко Василий (53') •Подбельцев Александр•Тюкалов Евгений68' (Матюшенко Иван (68')
Запасные: Доля Алексей•Морозов Семён
17 октября. Стадион "им. Ленина" (Хабаровск).
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