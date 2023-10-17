​«СКА-Хабаровск» идёт дальше в Кубке России после победы над «Амкаром»

Во вторник проходил первый матч пятого раунда Кубка России в Пути регионов. «СКА-Хабаровск» обыграл на своём поле пермский «Амкар» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал Саид Алиев, который забил по голу в каждом из таймов.

Остальные матчи пятого раунда в Пути регионов пройдут в среду и четверг.

Стоит напомнить, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром клуба «СКА-Хабаровск».