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«СКА-Хабаровск» сыграет против «Амкара» в кубковом матче

16 Октября 2023 • 16:20 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Амкар Пермь
Через 18 ч. 0 мин.

Во вторник хабаровский СКА сыграет дома против «Амкара» в пятом раунде кубкового Пути регионов. Пермский клуб был возрожден два года назад и играет во Второй лиге (18 очков в 14 матчах и пятое место в своей группе).

Команды не играли между собой в новейшей истории, а с исчезнувшим в 2018 году «Амкаром» дальневосточники встречались в восьми матчах (одна победа, три ничейных результата и четыре поражения).

Поединок намечен на 17 октября, начало в 12:00 мск (19:00 по местному времени). Телепоказ на канале «Матч Премьер» и сайте «Матч ТВ». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Амкар СКА-Хабаровск
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СКА-ХАБАРОВСК АМКАР ПЕРМЬ
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