ЦСКА обыграл «Зенит» в финале женского Кубка России

В воскресенье состоялся финальный матч женского Кубка России. В битве за трофей сошлись футболистки ЦСКА и «Зенита». Победу, причём крупную, отпраздновала московская команда – 4:1.

«Зенит» (женщины) – ЦСКА (женщины») – 1:4

Голы: Онгене, 45 – 0:1, Гживинська, 49 – 1:1, Смирнова, 55 – 1:2, Ордега, 73 – 1:3, Смирнова, 88 – 1:4.

Женская команда ЦСКА выиграла Кубок России в третий раз в своей истории. Ранее этот трофей москвички выигрывали в 2017 и 2022 годах.

Женская команда «Зенита», что интересно, проиграла третий финал Кубка России подряд.