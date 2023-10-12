Рахимов оценил вылет «Рубина» из Кубка России с двух сторон

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на вылет своих подопечных из Кубка России на групповом этапе. Казанцы даже математически не смогут попасть в Путь регионов перед шестым, финальным туром группового этапа.

«Теперь у нас будет более тщательный план подготовки к играм в течение недели. С одной стороны, вылет из турнира — плюс, с другой — минус», - рассуждает Рахимов для «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» по итогам 11 тура РПЛ взлетел аж на 10 место турнирной таблицы, теперь у казанцев 12 баллов в активе, столько же – у обыгранного в минувшем туре прямого конкурента – «Ахмата».