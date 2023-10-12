Экс-голкипер сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Сергей Рыжиков будет работать в тренерском штабе подмосковных «Химок». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В подмосковном коллективе 43-летний специалист будет выполнять обязанности ассистента главного тренера. Ранее Рыжиков уже работал с Андреем Талалаевым в грозненском «Ахмате».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Химки» вылетели из Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиги подмосковная команда набрала 21 очко в 13 турах. Подмосковный клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице.