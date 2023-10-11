Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил дисквалификацию после удаления в кубковом матче против «Сочи», проходившего в начале октября. КДК РФС дисквалифицировал Сивакова на одну игру Кубка России. Ещё один матч дисквалификации футболист получил условно с испытательным сроком на один год.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал журналистам, что Михаил Сиваков извинился перед игроком «Сочи» за свой фол, а также перед КДК.

В шестом туре группового этапа Кубка России «Оренбург» 2 ноября сыграет против ЦСКА. «Горожане» уже обеспечили себе место в плей-офф верхней части турнирной сетки.