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Кубок России

Личка рассказал, за счёт чего «Динамо» победило «Спартак»

05 Октября 2023 • 12:42 Комментировать

Наставник «Динамо» Марцел Личка в беседе с журналистами высказался о недавней победе над «Спартаком» (3:0) в матче пятого тура групповой стадии Кубка России.

«Что со «Спартаком», что с «Ахматом» команда продолжала играть - это хорошо. Например, с «Пари НН» нам этого не хватало - мы забили мяч и успокоились. Со «Спартаком» была уверенность и дисциплина», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После пяти туров «бело-голубые» занимают второе место в своей группе Кубка России. В следующем поединке подопечные Лички на своем домашнем стадионе встретятся с воронежским «Факелом». Игра пройдет в воскресенье, 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Марцел Личка
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