Фомин прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Спартаком»

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин высказался о крупной победе над «Спартаком» в поединке группового этапа Кубка России. «Бело-голубые» выиграли со счетом 3:0.

«Забили трижды, хотя моментов было ещё больше. Когда столько забиваешь сильному сопернику и выигрываешь на ноль, то это придаёт уверенности. Будем на этой волне двигаться вперёд», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

После этого поединка «Динамо» набрало восемь баллов в пяти турах. Команда Марцела Лички занимает второе место в таблице своей группы. «Спартак», несмотря на поражение, лидирует с 12 очками.