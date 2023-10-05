​Джон Кордоба: «Проделали хорошую работу»

Южный «Краснодар» отлично выступает в этом сезоне под началом нового наставника, клуб возглавил Владимир Ивич, и сейчас «Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

Хорошо идут дела и во втором по престижу турнире российского футбола - Фонбет Кубке России. Там со счетом 3:0 был бит «Парн НН». Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал прошедший поединок с нижегородцами.

- Сегодня мы проделали хорошую работу для победы. Но кое-какие моменты нужно подкорректировать, чем мы и займемся. Какие именно моменты? Тренер лучше знает. Мы продолжим следовать его установкам, - цитирует слова Кордобы Rusfootball.info.