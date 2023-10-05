​Агкацев: «При новом тренере «Краснодар» разнообразил игру»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата после десяти туров, но и в Фонбет Кубке России команда действует на должном уровне - так, в среду она обыграла с крупным счетом нижегородский «Пари НН».

Успехи «Краснодара» прокомментировал голкипер клуба Станислав Агкацев, он считает, что они связаны с деятельности нового тренера команды - Владимира Ивича.

- Прагматичный стиль игры «Краснодара» при Ивиче? Мы по-прежнему играем в атаку. За матч у нас порой бывает по 10 голевых моментов. С приходом Ивича мы немного разнообразили игру, наладили оборону – и пришел результат, - цитирует слова Агкацева Rusfootball.info.