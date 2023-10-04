​Эктов прокомментировал успех в игре с «Пари НН»

«Краснодар» подтвердил свой класс в нынешнем сезоне, лидирующая в турнирной таблице РПЛ команда столь же уверенно идет по Фонбет Кубку России, разгромив в очередном матче «Пари НН». Игрок «быков» Александр Эктов поделился своими впечатлениями от успеха, он удивлен тем, что соперник так легко отдал инициативу и, по словам Эктова, не создавал проблем.

- Готовились к непростой игре, но получилось так, что почти весь матч проходил под нашим контролем. Во втором тайме мы отлично начали, имели большое количество моментов и не позволили практически ничего создать сопернику, - цитирует слова Эктова Rusfootball.info.