Юран: «Заставляем «Краснодар» тянуть время молодыми футболистами»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Доволен молодыми парнями, честно говоря, не ожидал, думал, что будет такое давление моментами. В целом в первом тайме очень неплохо смотрелись, но забивать надо. Футбол состоит из таких вещей, что нужно забивать свои моменты, которые мы наиграли. Во втором тайме добавили еще молодежи, но в целом мы создаем моменты, а забивать надо. В целом очень приятное впечатление оставили молодые парни, не тушевались, спокойно. И футболисты, которые имеют меньше игровой практики. В целом если брать объективно, забей свои, хотя бы один, немного было бы по-другому, когда 0:1 было или даже 0:2. Хорошо разыгрывали мяч. Но вратарь «Краснодара»… он лучшего получил, нет? Я бы ему отдал, потому что он тащил определенные моменты. А так в целом доволен тем, что мы играли в футбол, находили моменты и не просто там отбивались. Поэтому сложно было «Краснодару» где-то, где-то приседали футболисты, потянуть при счете 2:0, а потом как ни в чем ни бывало, там чуть ли не носилки подносили. Заставляем такие моменты «Краснодар» делать, молодыми футболистами, это о чем-то говорит. В целом доволен парнями, молодцы.