Ивич: «Ахметов - достаточно редкий игрок»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Данная игра для нас важна, потому что заполучив эту победу мы намного больше уверены в своей позиции в данном соревновании, в Кубке, что мы пройдем дальше на дальнейшую стадию. Также поздравляю своих футболистов с игрой, которую они провели, футболистов, которые вышли с самого начала, и футболистов, которые вышли со скамейки и помогли. Особенно радует тот факт, что сегодня, как и в предыдущих двух матчах они показали себя и выложились на все 100. Я доволен ими и удовлетворен результатом.

- Матвей Сафонов и Александр Черников признавались, что в первом тайме не хватало «Краснодару» агрессии в атаке. За счет чего удалось прибавить после перерыва?

- Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча, тяжело вскрыть такую оборону соперника, нужно быть креативными и действительно что-то предпринимать. И в плане сегодняшнего матча, и в предыдущем ответе сказал, что 10 из 11 футболистов не играли с «Рубином». У них не было достаточно времени на поле, говоря о последнем месяце. Требовать от игроков, чтобы они вышли и сразу начали летать, всё прямо идеально делать, нельзя. Им нужно адаптироваться и привыкнуть, что они в итоге сделали, показали хороший результат. И я им удовлетворен.

- Ильзат Ахметов играл сегодня не на фланге, а в центральной зоне. Можно ли сказать, что он играл по позиции вместо Сперцяна? Как оцените его игру и гол?

- Данный игрок - умный игрок, который может дать нам многое во многих позициях на поле. Также Ахметов активно играл и с мячом, и без мяча. На самом деле это достаточно редкий игрок. И мы его как использовали, так и будем использовать. Потому что нам важно в игре вот это качество уникальное.