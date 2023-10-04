«Краснодар» на своём поле разгромил «Пари НН» и выбил нижегородцев из Кубка России

«Краснодар» и «Пари НН» встретились в рамках группового этапа Кубка России. Матч пятого тура состоялся 4 октября на стадионе «Краснодар».

Завершается уже групповой этап Кубка России, а «Краснодар» и «Пари НН» находятся в состоянии подвешенном. Единоличный лидер РПЛ до начала матча занимал лишь третье место, которое означает падение в плей-офф Пути регионов, а нижегородцы шли на последнем месте, ещё и уступая «быкам» три очка. Последнее место, как мы помним, означает вылет из Кубка России, хоть и командам РПЛ стало очень сложно покинуть этот турнир.

Стартовым составом Владимир Ивич обозначил, что всё внимание «Краснодара» сосредоточено на РПЛ. В качестве дядьки был выбран Алонсо, а все остальные игроки подоспели из ближайшего резерва. Примерно такой же тактики придерживался и Сергей Юран, поэтому преимущество «Краснодара» не оспаривалось и в таком сочетании.

«Быки» гораздо больше владели мячом (примерно 65 на 35), но никуда не торопились. А в позиционных атаках без скорости ничего толкового создать не получалось. За первый тайм вообще только один удар в створ нанесли команда и по иронии судьбы именно он привёл к голу. Александр Эктов сильно пробил с дальней дистанции, Кукушкин не лучшим образом отразил мяч перед собой, Ильзат Ахметов уже без проблем расстрелял пустой створ – 1:0.

В пешеходном темпе открыл счёт «Краснодар» и решил продолжить в том же духе. Постепенно «быки» стали слишком расслабляться, на исходе часа игрового времени «Пари НН» имел реальный шанс наказать хозяев. По левому краю раскатилась размашистая атака, диагональ пошла в центр штрафной площади. Кухарчук отвлёк на себя внимание, а Толстопятов пробил, попав точно в перекладину.

Повезло «Краснодару» в том эпизоде, звон перекладины ещё и взбодрил хозяев, которые решили не доводить до нервной концовки. Отличился молодой защитник Арутюнян. Розыгрыш углового, подача на ближнюю штангу, борьба Георгия и Никиты Каккоева в итоге завершилась точной срезкой – 2:0. Юран вскоре выпустил Севикяна и Стаматова, но у «Пари НН» не было даже хорошего шанса на гол престижа. А вот хозяева на седьмой компенсированной минуте оформили разгром. Джон Кордоба сам протащил мяч по левому краю, оттеснил защитника и пробил мимо Кукушкина - 3:0.

«Краснодар» победил, но остался на третьей строчке, которая гарантирует только падение в Путь регионов. А вот с «Пари НН» уже всё ясно, после поражения в Краснодаре команда Сергея Юрана вылетает из Кубка России, осталось лишь провести матч шестого тура в группе.