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Кубок России

«Краснодар» на своём поле разгромил «Пари НН» и выбил нижегородцев из Кубка России

04 Октября 2023 • 19:13 Комментировать (1)
Краснодар
3:0
Пари НН
окончен

«Краснодар» и «Пари НН» встретились в рамках группового этапа Кубка России. Матч пятого тура состоялся 4 октября на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар3:0Пари НН
(1:0) Ахметов Ильзат33'  
(2:0) Арутюнян Георгий62'  
(3:0) Кордоба Джон  
Агкацев СтаниславЭктов Александр 63' (Кордоба Джон ( 63') Арутюнян ГеоргийАлонсо Хуниор 63' (Тормена Витор ( 63') Петров СергейАхметов ИльзатЧерников Александр 68' (Кади ( 68') Баньяц МихайлоКобнан МозесКокшаров Александр 63' (Волков Сергей Александрович ( 63') Олусегун Джуниор 77' (Батчи Жоау ( 77')
Запасные: Сафонов МатвейОлаcа ЛукасКривцов НикитаШтепа Михаил
Кукушкин ИванКаккоев Никита  47'Толстопятов НиколайАлександров Виктор  22'Мухин Александр 84' (_Shakhov M. ( 84') Шнапцев Максим 64' (Стаматов Матео ( 64') Стоцкий ДмитрийЭдедем ЭссьенЖигулёв ИльяКутателадзе НиколозКухарчук Илья 64' (Севикян Эдгар ( 64')
Запасные: Никоноров ДенисОсин РоманШахов МаксимБотнарь Виталий
04 октября. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".

 

Завершается уже групповой этап Кубка России, а «Краснодар» и «Пари НН» находятся в состоянии подвешенном. Единоличный лидер РПЛ до начала матча занимал лишь третье место, которое означает падение в плей-офф Пути регионов, а нижегородцы шли на последнем месте, ещё и уступая «быкам» три очка. Последнее место, как мы помним, означает вылет из Кубка России, хоть и командам РПЛ стало очень сложно покинуть этот турнир.

Стартовым составом Владимир Ивич обозначил, что всё внимание «Краснодара» сосредоточено на РПЛ. В качестве дядьки был выбран Алонсо, а все остальные игроки подоспели из ближайшего резерва. Примерно такой же тактики придерживался и Сергей Юран, поэтому преимущество «Краснодара» не оспаривалось и в таком сочетании.

«Быки» гораздо больше владели мячом (примерно 65 на 35), но никуда не торопились. А в позиционных атаках без скорости ничего толкового создать не получалось. За первый тайм вообще только один удар в створ нанесли команда и по иронии судьбы именно он привёл к голу. Александр Эктов сильно пробил с дальней дистанции, Кукушкин не лучшим образом отразил мяч перед собой, Ильзат Ахметов уже без проблем расстрелял пустой створ – 1:0.

В пешеходном темпе открыл счёт «Краснодар» и решил продолжить в том же духе. Постепенно «быки» стали слишком расслабляться, на исходе часа игрового времени «Пари НН» имел реальный шанс наказать хозяев. По левому краю раскатилась размашистая атака, диагональ пошла в центр штрафной площади. Кухарчук отвлёк на себя внимание, а Толстопятов пробил, попав точно в перекладину.

Повезло «Краснодару» в том эпизоде, звон перекладины ещё и взбодрил хозяев, которые решили не доводить до нервной концовки. Отличился молодой защитник Арутюнян. Розыгрыш углового, подача на ближнюю штангу, борьба Георгия и Никиты Каккоева в итоге завершилась точной срезкой – 2:0. Юран вскоре выпустил Севикяна и Стаматова, но у «Пари НН» не было даже хорошего шанса на гол престижа. А вот хозяева на седьмой компенсированной минуте оформили разгром. Джон Кордоба сам протащил мяч по левому краю, оттеснил защитника и пробил мимо Кукушкина - 3:0.

«Краснодар» победил, но остался на третьей строчке, которая гарантирует только падение в Путь регионов. А вот с «Пари НН» уже всё ясно, после поражения в Краснодаре команда Сергея Юрана вылетает из Кубка России, осталось лишь провести матч шестого тура в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пари НН
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Комментарии (1)
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TEREX
04 Октября 2023 в 19:17
аднака правильнай дарогай идут быки..))
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