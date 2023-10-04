Ивлев: «Факел» был уверен, что одолеет в серии пенальти ЦСКА

Полузащитник «Факела» Андрей Ивлев высказался после победы над ЦСКА (1:1, 4:2 – по пенальти) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

«Мы готовились к ЦСКА, разбирали их действия. У каждого из нас была внутренняя уверенность, что эта серия пенальти останется за нами. Мы верили в Гудиева. Два промаха решили исход серии», — приводит слова Ивлева «Матч ТВ»

В текущем сезоне 16-летний футболист принял участие в четырех играх Кубка России и получил одну желтую карточку.

После пяти туров «Факел» занимает третье место в группе С, имея в своем активе шесть очков. В последнем туре воронежский клуб на выезде сыграет с «Сочи». Встреча запланирована на 1 ноября.