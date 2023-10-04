Точилин: «К сожалению, этот пенальти как-то повлиял на настроение»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Оренбургом».

- Что не получилось сегодня?

- Не хватило эмоций. Начали неплохо, к сожалению, этот пенальти как-то повлиял на настроение. На данный момент у нас нет такого запаса прочности. Если начинаем проигрывать, мы в итоге ни один матч не вытянули. Здесь не хватило такого эмоционального момента, чтобы завестись. Игра давалась моментами, но, как говорится, есть над чем работать.

- После финального свистка вы долго разговаривали в раздевалке. Расскажете о чем?

- Это уже наша внутренняя кухня.

- Маргасов сегодня был капитаном впервые.

- Нет, такое было. С учетом того, что он давно в команде, опытный футболист, поэтому мы ему доверили.

- Это тоже какая-то попытка встряхнуть коллектив?

- Хотелось бы в первую очередь, чтобы капитанская повязка было не только правом вывести команду на игру, но еще лидерские качества проявлялись. Поэтому в нем как раз мы и видим того человека, который в тяжелый момент должен встряхнуть команду.

- Мы наблюдали, как Юсупов очень глубоко назад отходил. Это тоже возможность поэкспериментировать?

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- Он играл в опорной зоне с учетом наших перестроений. Поэтому да, моментами надо было опускаться. В основном на него ложилась игра, он ее вел. Отсюда была его достаточно глубокая позиция на футбольном поле.

- Перед матчем с «Зенитом» чем вдохноваиться, чтобы позитив был у футбольного клуба «Сочи»?

- Мне кажется, сама игра с «Зенитом» должна вдохновалять, мотивировать, потому что после этой игры будут долго обсуждаться все моменты. Для них это должна быть все-таки хорошая мотивация.

- Можно ли говорить о каких-то кубковых перспективах?

- Все решится в последнем туре.