Деограсия: «Игра была примерно равная, и в итоге всё решили мелочи»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Сочи».

- Очень нервный матч получился, мы видели много замен. И все-таки удалось внести перелом в игру.

- Да, игра была примерно равная, и в итоге всё решили небольшие детали, мелочи. Рады, что сумели победить, и сейчас уже думаем об игре с «Балтикой» в эту субботу.

- На каком языке вы разговаривали с главным арбитром, что он показал вам карточку?

- Я ему сказал, что там должно быть две желтых, потому что был фол сначала, потом был второй фол, но в итоге да, я эту желтую заслужил.

- Тем не менее, когда красную карточку показали вашему футболисту, вы очень спокойно это воспринимали.

- Главный судья всё видел, пересмотрел ВАР, значит, была красная карточка. Ничего страшного, работаем дальше.

- Какие-то появляются кубковые аппетиты в дальнейшем?

- Стараемся сражаться, выигрывать все матчи, которые проводим, из уважения к турниру, клубу и болельщикам.