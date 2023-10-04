Ташуев: «Немного обидно, что три очка не взяли»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с ЦСКА.

- Какие аспекты игры вашей команды вы бы сегодня отметили в первую очередь?

- Победа больше по пенальти, обидно, что за две минуты до конца мы пропустили необязательный гол. Наигранная комбинация «армейцев» прочитывалась, мы закрывали дальнюю штангу от прострелов Гайича и другого латераля. Здесь у нас немного футболист невнимательно сыграл. Была ситуация с возможным взятием ворот. Она и случилась. Немного обидно, что три очка не взяли, а то, что ребята, которые не играли у нас в прошедших матчах, получили игровую практику, самое главное, показали характер. Что-то не получалось, уровень взаимодействия невысокий, потому что состав не сбитый, молодежи много, 16-летний игрок действовал практически весь матч. Хорошо, что они старались. Во втором тайме прошло несколько хороших атак, с розыгрышами, хорошими взаимодействиями. Хорошо вышли в атаку Марков и Магаль, и Якимов хорошо вошел. Играли в свой футбол, по-разному получалось, но соперник хорош, он играл практически основными и ведущими футболистами, потом также вышли ведущие ребята у ЦСКА. Молодцы, что выиграли, два очка есть. И у нас есть шанс побороться и выйти в следующий этап.

- Во втором тайме начали появляться футболисты, которых мы привыкли видеть в играх РПЛ. Это плановые замены, или реакция на игру соперника?

- Нет, больше плановые. Они были запланированы, так и получилось. Если бы счет у нас по-другому развивался, мы бы и никому не выпускали вообще. Решили, что надо дать возможность поработать минут 25. Сейчас они дорабатывают еще в зале тренажерном.

- Серия пенальти с «Оренбургом» была неудачная, сегодня вы ее выиграли. Специально тренировались, готовились дополнительно?

- Вчера после тренировки больше для эмоций пробили пенальти. Мы знали, кто будет бить, но это другая ситуация - тренировать и игра на фоне усталости и так далее.