Ахметов открыл счёт в матче «Краснодар» - «Пари НН»

«Краснодар» и «Пари НН» проводят кубковый матч, который может многое прояснить относительно распределения мест в группе. На 33-й минуте «быки» открыли счет. Александр Эктов сильно пробил по воротам, молодой голкипер соперника среагировал, но не стал ловить мяч в руки, а Ильзат Ахметов был самым расторопным на подборе и добил мяч в сетку.

Счет стал 1:0, «Краснодар» догоняет «Динамо» на втором месте. «Спартак» давно занял первое место, а поражение гарантированно оставляет «Пари НН» последним. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.