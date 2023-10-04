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Федотов: «Молодые ребята после 60-й минуты начали сдавать»

04 Октября 2023 • 17:52 Комментировать (1)
Факел
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Факелом».

- Чего не хватило ЦСКА для победы?

- Во-первых, настоящий кубковый матч. Соперник заряженный. Мы говорили, что несмотря на ротацию, что никто просто так ничего не отдаст, и при таком скоплении горячо поддерживающих болельщиков они будут сражаться до конца. Так и получилось. Нам не хватило, по первому тайму у нас были очень хорошие моменты, реализации. Забей голик, игра поменяла бы свой рисунок. Так получалось, что шло до гола. Мы пропустили, но потом нашли в себе силы отыграться. Потом у Феди был очень хороший момент, когда мы выбежали в очень быструю атаку и могли реализовать это преимущество, но не сложилось. Это серия пенальти, чуть-чуть мы не смогли реализовать свои 11-метровые.

- Замена в перерыве Мойзеса была плановой?

- Конечно, плановая замена. Мы с вами говорили про игровой тонус. На таком мягком поле  очень хорошая нагрузка. Так и планировалось.

- Сегодня у ЦСКА было огромное количество угловых, но после этих угловых как будто не было опасных моментов. В чем причина?

- Были. Мы с подбора пару раз наносили удары, но на самом деле неточности в передаче.  Все-таки стандарт - это наигранные вещи. Передачи должны  следовать в ту точку, которую мы пытаемся наиграть, поэтому есть над чем работать. Мы из этого ничего не смогли извлечь.

- Довольны ли вы тем, как игроки основы, вышедшие во втором тайме, проявили себя?

- Сложно вкатиться в игру, но все-таки они создали этот гол. Я бы отмечал всю команду, здесь кому не хватало игровой практики, это почувствовалось. Молодые ребята после 60-й минуты начали сдавать. Вот этот пресловутый игровой тонус, в этом возрасте его не хватило. Когда, наверное, «Факел» начал перехватывать инициативу, после своих замен.

- ЦСКА выиграл в этом розыгрыше Кубка две серии пенальти. Сегодня просто не повезло?

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- Мы отдаем должное сопернику, они свои шансы использовали, а мы, к сожалению, два раза не попали по воротам.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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Комментарии (1)
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Простой зритель
04 Октября 2023 в 18:03
Ветер мешал, трава высокая... И не чего по делу...
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