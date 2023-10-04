​4 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России

В среду «Оренбург» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Сочи» со счётом 2:1 в пятом туре групповой стадии Кубка России. Набрав три очка, команда Давида Деограсии обеспечила себе место в верхней части сетки (путь РПЛ) плей-офф турнира.

Стоит сказать, что уже четыре команды получили путёвки в верхнюю часть сетки плей-офф национального кубка. В этом списке находятся «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Оренбург». Ещё четыре билета будут разыграны позже. Стоит сказать, что ещё четыре команды из пути РПЛ отправятся в плей-офф пути регионов, то есть в нижнюю части турнирной сетки.