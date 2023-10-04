Юран: «Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- С чем связано отсутствие в заявке Зе Турбо и Нигматуллина? Прокомментируйте то, что сегодня четыре футболиста молодежной команды, Кукушкин, Мухин, Толстопятов и Шнапцев, сегодня в стартовом составе.

- Отсутствуют? После «Локомотива» у нас восстановление было в Москве. Группа игроков вместе с тренерами по физподготовке и помощником поехали в Нижний готовиться к игре с Самарой. Поэтому приехали молодые парни, хорошая возможность дать игровую практику, чтобы они сыграли. Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать. Нам надо положительный результат, поэтому молодые парни заслужили и в тренировочном процессе. Мы следим за играми молодежки. Нужно давать им шанс, я считаю так.

- Конкретно по вратарской позиции, почему Кукушкин, который проводит первый матч за основу, а не Ботнарь, у которого все предыдущие матчи были в Кубке?

- Ботнарь проводил два матча в Кубке со «Спартаком». У нас три вратаря. Неправильно было бы третьему вратарю не дать сыграть. Почему нет? Решение как и мое, так и тренера вратарей. По тренировочному процессу Кукушкину доверили этот матч сыграть.

- Вопрос касается кубкового матча. Отрабатывали ли перед игрой серию пенальти?

- Естественно, отрабатывали. А как без пенальти? Надеюсь, пенальти не понадобятся, и в игре будет положительный результат. Конечно, готовимся и просчитываем все эти моменты. Я думаю, что молодежь сегодня удивит и меня, и «Матч ТВ».