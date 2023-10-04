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Ивич - об отсутствии Сперцяна: «Если футболист не готов на 100%, то мы не хотим рисковать»

04 Октября 2023 • 17:12 Комментировать
Краснодар
0:0
Пари НН
1 1.70 X 3.85 2 5.30
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Сегодня 10 изменений по сравнению с матчем  в Казани. Единственный, кто играл на выезде и сегодня - Хуниор Алонсо. Насколько он готов к такому напряженному графику?

- В плане Алонсо хочу сказать, что это опытный игрок, он хорошо себя показывает и готов к такому графику. У нас на данный момент три центральных защитника, один из них играл в предыдущем матче, он у нас в стартовом составе. Алонсо был с нами с самого начала, как только у нас начался наш сезон. Виктор прибыл к нам месяц назад. Они оба себя хорошо показывают. На данный момент Алонсо больше готов к таким частым матчам. Он умеет распределять энергию, чтобы быть готовым играть каждые три-четыре дня.

- Сегодня в заявке нет Сперцяна и Ленини. Прокомментируйте отсутствие каждого из них.

- В плане Эдуарда и Кевина, у них были небольшие травмы после прошлого матча, сейчас наши доктора работают над тем, чтобы ребята восстановились и были полностью готовы играть. Потому что если футболист не полностью готов играть и не готов на 100%, то мы не хотим рисковать получением или усугублением травмы.

- Сегодня в заявке впервые молодой Ярлыков, воспитанник академии. Есть ли у него шанс сегодня выйти на поле?

- Хочу сказать, что мы увидим. Он с нами занимался и работал неделю, 10 дней. Мы знаем философию нашего клуба, к чему мы стремимся и какие у нас цели. В плане того, выйдет ли игрок на поле, посмотрим, всё зависит от матча. Если у меня будет шанс дать ему поиграть и время на поле, то я это сделаю.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Эдуард Сперцян
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