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«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи»

04 Октября 2023 • 17:02 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Оренбург
окончен

Если в Премьер-лиге «Сочи» идёт в зоне вылета, то в кубковом турнире команда может вести борьбу за любое место. Сегодня подопечные Александра Точилина играли дома против «Оренбурга». На 17-й минуте южане разыграли второй угловой подряд, и после прострела Никиты Бурмистрова Артём Мещанинов переправил мяч в сетку. Гости достаточно быстро восстановили паритет с пенальти, который сначала арбитр не заметил, но после подсказки видеоассистента изменил решение. Владимир Обухов уверенно развел голкипера и мяч по углам. Далее команды периодически создавали остроту впереди, а следующий гол забили гости. После прорыва по флангу Ярослав Михайлов прицельно навесил на Джимми Марина, а тот головой забил решающий мяч - 1:2. Тут же Джастин Куэро забил из офсайда. А на последние минуты «Сочи» получил лишнего игрока, после удаления Михаила Сивакова.

В итоге «Оренбург» победил и лидирует с 11 очками, у ЦСКА 8 баллов, «Факела» - 6, «Сочи» - 5.

Протокол игры  
Сочи1:2Оренбург
(1:0) Мещанинов Артём17'  
  27'Обухов Владимир (1:1)
  63'Марин Джимми (1:2)
Гойло НикитаМиладинович ИванМещанинов АртёмЛитвинов Вячеслав  66'Маргасов Тимофей 81' (Аносов Данил ( 81'  90') Ангбан Викторьен  59' 60' (Батырев Амир ( 60') Агбалака СоломонДе лас Куэвас Мигель 69' (Крамарич Мартин ( 69') Юсупов АртёмБурмистров Никита 81' (Заика Кирилл ( 81') Джорджевич Лука 69' (Игнатьев Иван ( 69')
Запасные: Алвес МарселоЮрганов ИгорьКашинцев ТимофейМакарчук АртёмМелкадзе ГеоргийЗаболотный НиколайНобоа Кристиан
Кеняйкин АлексейПолуяхтов ВладимирСиваков Михаил  89'Хотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоТитков Николай 74' (Капленко Кирилл ( 74') Михайлов ЯрославФлорентин Сесар Габриэль 74' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 74') Печенин Кирилл 61' (Куэро Джастин ( 61') Оганесян СтепанОбухов Владимир 61' (Марин Джимми ( 61')
Запасные: Мансилья Брайан ЭсекиэльКовалёв ЮрийПерес МатиасАдамов АрсенХоданович АндрейСидоров МаксимВера Лукас ГабриэльГюрлюк Эмирджан
04 октября. Стадион "Олимпийский стадион Фишт".

 

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Оренбург Сочи
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Октября 2023 в 17:10
ай сочам самае месцо у пердиве.. А-ха-ха-ха! )))
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Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Окончен после пенальти
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
4.30 3.80 1.87
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
2
2.39 3.60 3.00
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Спартак Москва Спартак Москва
2
0
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