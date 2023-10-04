«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи»

Если в Премьер-лиге «Сочи» идёт в зоне вылета, то в кубковом турнире команда может вести борьбу за любое место. Сегодня подопечные Александра Точилина играли дома против «Оренбурга». На 17-й минуте южане разыграли второй угловой подряд, и после прострела Никиты Бурмистрова Артём Мещанинов переправил мяч в сетку. Гости достаточно быстро восстановили паритет с пенальти, который сначала арбитр не заметил, но после подсказки видеоассистента изменил решение. Владимир Обухов уверенно развел голкипера и мяч по углам. Далее команды периодически создавали остроту впереди, а следующий гол забили гости. После прорыва по флангу Ярослав Михайлов прицельно навесил на Джимми Марина, а тот головой забил решающий мяч - 1:2. Тут же Джастин Куэро забил из офсайда. А на последние минуты «Сочи» получил лишнего игрока, после удаления Михаила Сивакова.

В итоге «Оренбург» победил и лидирует с 11 очками, у ЦСКА 8 баллов, «Факела» - 6, «Сочи» - 5.