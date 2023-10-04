Ненахов: «Локомотив» решил задачу в Кубке России

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился комментарием о выступлении команды в текущем розыгрыше Кубка России.

«Мы добиваемся успехов, значит, у нас есть терпение, класс и футболисты, которые могут решить на последних минутах. Радует, что в Кубке России мы на первом месте. Задачу мы решили», — приводит слова Ненахова «Чемпионат».

В текущей кампании 24-летний футболист сыграл в 13 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

За пять туров «железнодорожники» набрали десять очков и занимают первое место в турнирной таблице группы B. Отметим, что «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф.

В последнем туре подопечные Михаила Галактионова примут «Рубин».