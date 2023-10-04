Промахи Файзуллаева и Заболотного в серии пенальти: «Факел» снова наказал ЦСКА в Кубке России

ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ гостил в Воронеже у «Факела».

«Красно-синие» подходили к отчётному матчу с семью набранными очками на втором месте турнирной таблицы группы A. «Факел» же занимал в квартете последнюю строчку, имея в своей копилке четыре балла. В первом круге эти команды сыграли друг с другом в Москве, где «армейцы» сенсационно проиграли со счётом 0:2.

В предыдущем туре чемпионата России ЦСКА и «Факел» прервали свои безвыигрышные серии в рамках Премьер-лиги, насчитывавшие по нескольку матчей. Команда Владимира Федотова минимально одолела «Балтику», а «Факел» одержал первую победу при Сергее Ташуеве у руля, одержав победу над «Сочи».

Отчётный матч активнее начал ЦСКА. На шестой минуте пробивал Кучаев с правого полуфланга после передачи Кисляка, и Гудиев перевёл мяч на угловой. На тринадцатой минуте Заболотный справа вошёл в штрафную и не стал наносить удар с правого угла вратарской, а отдал мяч левее, и защитники «Факела» вынесли его на угловой.

Рядно на 24-й минуте в зоне левого инсайда здорово подбросил мяч, а затем его удар в правую девятку не стал неберущимся для Гудиева. Потом ещё была заблокирована попытка Заболотного. «Факел» с середины тайма владел инициативой, а момент создал только перед самым перерывом, когда Долгов пробил головой левее створа после подачи справа от Яколиша.

Спустя пять минут после перерыва мог отличиться Кудряшов с близкой дистанции, но Виллиан Роша успел подставить ногу и отправить мяч на угловой. Максимов пытался забить из-за пределов штрафной, однако Тороп оказался готов к его удару. Некоторое время было непонятно, кто контролирует игру, а к 80-й минуте стал больше включаться «Факел».

ЦСКА участвовал в послематчевой серии пенальти в Кубке третий раз подряд, а «Факел» – второй раз кряду. Марков забил в левый угол (1:0 – здесь и далее в скобках счёт по пенальти). Чалов ударил выше упавшего вправо от себя Гудиева (1:1). Селе отличился по центру (2:1). Файзуллаев промахнулся мимо левого нижнего угла (2:1).

Якимов чётко поразил правый угол (3:1). Обляков сократил отставание гостей обводящим ударом под левую штангу (3:2). Тороп был близок к тому, чтобы отразить удар Торопа, однако не судьба (4:2). Заболотный разогнался и запустил мяч выше створа (4:2). Седьмой раз подряд в групповом этапе Пути РПЛ Куба России серия пенальти завершилась со счётом 4:2 или 2:4.

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«Факел» снова выиграл у ЦСКА в Кубке России, но на этот раз по пенальти. Воронежцы набрали два очка и как раз на два очка теперь отстают от «армейцев», получивших в свою копилку один новый балл. В шестом туре группового этапа Кубка ЦСКА сыграет дома с «Оренбургом», а «Факел» съездит в гости к «Сочи».

Кирилл Иванцов