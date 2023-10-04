Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» неудачно выступают в Кубке России

Российский тренер Андрей Тихонов высказался после крупного поражения «Крыльев Советов» от «Ахмата».

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу грозненского коллектива.

«У «Крыльев Советов» сейчас очень хорошая, качественная игра. Я думаю, что они решили сконцентрироваться на чемпионате», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что у самарского клуба был неоптимальный состав в Кубке, тренерский штаб выделил игровое время тем, у кого его было мало, поэтому такой результат.

После пяти туров подопечные Игоря Осинькина имеют в своей копилке три очка и занимают последнее место в квартете С. Отметим, что «Крылья Советов» уже потеряли все шансы на выход из группы в следующую стадию турнира.