«Оренбург» уже ведёт в матче с «Сочи»

В пятом туре кубкового Пути РПЛ «Сочи» принимает «Оренбург». На 63-й минуте отличился Джимми Марин после прохода и прицельного навеса от Ярослава Михайлова.

Напомним, что на 17-й минуте Артём Мещанинов здорово сыграл у ворот соперника после флангового прострела. Он же стал виновником пенальти на другой части поля. Владимир Обухов результативно пробил с 11 метров.

«Оренбург» упрочил лидерство в группе, набрав 11 очков, у ЦСКА 8 очков, «Сочи» и «Факела» - по 5. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.