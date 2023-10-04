Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

ЦСКА успел отыграться в матче с «Факелом»

04 Октября 2023 • 16:22 Комментировать
Факел
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В эти минуты проходят матчи пятого тура кубкового группового раунда в Пути РПЛ. «Факел» и ЦСКА отложили свои голы на концовку, и после голевой атаки гостей турнирная таблица в квартете А снова переигралась.

На 87-й минуте Милан Гайич выполнил подачу в сторону Антона Заболотного в борьбу, мяч отскочил к нему обратно, и Гайич сильно и прицельно выполнил удар по воротам. Это гол, счет стал 1:1, а это значит, что голы еще будут.

Пока же в группе лидирует «Оренбург» (9 очков), далее идут ЦСКА (8), «Сочи» (6) и «Факел» (5). Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Окончен после пенальти
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
4.30 3.80 1.87
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
2
2.39 3.60 3.00
Видео
45 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.11 3.95 3.30
Видео
15 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
0
0
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
17:22 · Кубок России
​4 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России
17:20 · Кубок России
Юран: «Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать»
17:12 · Кубок России
Ивич - об отсутствии Сперцяна: «Если футболист не готов на 100%, то мы не хотим рисковать»
17:02 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи» 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Опарин: «Нам сегодня победа была сильно нужнее, чем «Крыльям»
16:55 · Кубок России
Личка: «Хотим сделать ответ «Спартаку», что мы тоже можем побеждать»
16:45 · Кубок России
Абаскаль: «Что было раньше, должно быть забыто, психологически мы это преодолел» 1
16:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:40 · Кубок России
Ненахов: «Локомотив» решил задачу в Кубке России
16:32 · Кубок России
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» неудачно выступают в Кубке России
16:31 · Кубок России
«Оренбург» уже ведёт в матче с «Сочи»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Шитов: «Для «Крыльев Советов» Кубок — не большая потеря»
16:22 · Кубок России
ЦСКА успел отыграться в матче с «Факелом»
16:15 · Кубок России
«Факел» открыл счёт в концовке матча с ЦСКА
16:15 · Кубок России
«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости