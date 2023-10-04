ЦСКА успел отыграться в матче с «Факелом»

В эти минуты проходят матчи пятого тура кубкового группового раунда в Пути РПЛ. «Факел» и ЦСКА отложили свои голы на концовку, и после голевой атаки гостей турнирная таблица в квартете А снова переигралась.

На 87-й минуте Милан Гайич выполнил подачу в сторону Антона Заболотного в борьбу, мяч отскочил к нему обратно, и Гайич сильно и прицельно выполнил удар по воротам. Это гол, счет стал 1:1, а это значит, что голы еще будут.

Пока же в группе лидирует «Оренбург» (9 очков), далее идут ЦСКА (8), «Сочи» (6) и «Факел» (5). Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.