«Факел» открыл счёт в концовке матча с ЦСКА

«Факел» и ЦСКА провели 80 минут кубкового матча без результативных ударов по воротам, и всё же счёт был открыт с игры в основное время. Максим Максимов сыграл на Евгения Маркова, который вывел на удар Руслана Магаля, а вышедший на замену форвард из-под опекуна прицельно пробил в левый нижний угол, а Владислав Тороп не выручил в броске.

Счет стал 1:0 в пользу «Факела», который делит второе место с ЦСКА и проигрывает лидирующему «Оренбургу» два очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.