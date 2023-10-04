Радимов: «Ахмат» лишил «Крылья» скорости»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Крыльев Советов» от «Ахмата» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

По мнению эксперта, грозненцы добились успеха за счёт того, что смогли лишить футболистов самарской команды скорости, сыграв компактно.

«Ахмат» очень хорошо начал, быстро забил два мяча. Состав команды был приближен к боевому, а у Самары была ротация. Если даёшь «Крыльям» пространство, они тебя размажут, но если играешь компактно, то у этого состава самарцев нет идей», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице квартета C, опережая четвёртые «Крылья Советов» на четыре очка.