Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Радимов: «Ахмат» лишил «Крылья» скорости»

04 Октября 2023 • 16:12 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Крыльев Советов» от «Ахмата» (0:3) в матче группового этапа Кубка России.

По мнению эксперта, грозненцы добились успеха за счёт того, что смогли лишить футболистов самарской команды скорости, сыграв компактно.

«Ахмат» очень хорошо начал, быстро забил два мяча. Состав команды был приближен к боевому, а у Самары была ротация. Если даёшь «Крыльям» пространство, они тебя размажут, но если играешь компактно, то у этого состава самарцев нет идей», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После пяти туров группового этапа Кубка России «Ахмат» занимает третье место в турнирной таблице квартета C, опережая четвёртые «Крылья Советов» на четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Радимов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Окончен после пенальти
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
4.30 3.80 1.87
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
2
2.39 3.60 3.00
Видео
45 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.11 3.95 3.30
Видео
15 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
0
0
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
17:22 · Кубок России
​4 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России
17:20 · Кубок России
Юран: «Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать»
17:12 · Кубок России
Ивич - об отсутствии Сперцяна: «Если футболист не готов на 100%, то мы не хотим рисковать»
17:02 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи» 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Опарин: «Нам сегодня победа была сильно нужнее, чем «Крыльям»
16:55 · Кубок России
Личка: «Хотим сделать ответ «Спартаку», что мы тоже можем побеждать»
16:45 · Кубок России
Абаскаль: «Что было раньше, должно быть забыто, психологически мы это преодолел» 1
16:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:40 · Кубок России
Ненахов: «Локомотив» решил задачу в Кубке России
16:32 · Кубок России
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» неудачно выступают в Кубке России
16:31 · Кубок России
«Оренбург» уже ведёт в матче с «Сочи»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Шитов: «Для «Крыльев Советов» Кубок — не большая потеря»
16:22 · Кубок России
ЦСКА успел отыграться в матче с «Факелом»
16:15 · Кубок России
«Факел» открыл счёт в концовке матча с ЦСКА
16:15 · Кубок России
«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости