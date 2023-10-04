«Оренбург» с пенальти отыгрался в матче с «Сочи»

В середине первого тайма кубкового матча между «Сочи» и «Оренбургом» забит ещё один гол. На 17-й минуте Артём Мещанинов здорово сыграл во вратарской и замкнул прострел, открыв счет. Чуть позже именно он сфолил у своих ворот на Николае Титкове. Подсказка ВАРа помогла арбитру принять правильное решение и назначить пенальти в ворота хозяев поля. Владимир Обухов прицельно пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал и не выручил.

На табло 1:1, в таблице «Оренбург» набирает 9 очков, 8 баллов у ЦСКА, 6 - у «Сочи» и 5 - у «Факела». Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.